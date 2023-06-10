Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarını yaparak, güzel bir görünüme kavuşturuyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor.

Bu doğrultuda, yaz sezonuyla birlikte il genelindeki kırsal mahallelerde trafiği tehlikeye sokacak şekilde yola taşan ot ve çalılıklar ile tıkanan V kanallarının temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıca yıpranan tabelaları değiştiriyor, yollarda oluşan çukurları soğuk asfaltta kapatıyor.