Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarını yaparak güzel görünüme kavuşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, mahallelerdeki yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek çözüme kavuşturuyor. Ot ve çalılıklarla tıkanan su kanallarının temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıca yıpranan tabelaları değiştiriyor, yollarda oluşan çukurları soğuk asfaltta kapatıyor. Yıpranan parkelerin onarımını da gerçekleştiren ekipler, mezarlıkların demir kapılarını tamir ediyor. Tam donanımlı araç ve iş makineleriyle kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılayan A Takımı ekipleri, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.