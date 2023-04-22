Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’de kurduğu çadır kentte vatandaşların coşkulu bir bayram geçirmesini sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’de kurduğu çadır kentte vatandaşlara coşkulu bir bayram yaşatıyor.

Kocaeli’ni ikinci kentleri olarak gören ve yapılan çalışmalarla ilgili her zaman memnuniyetlerini dile getiren Defneliler, Büyükşehir’in bayram özel etkinlikleriyle üzüntülerini unutuyor. Büyükşehir’in elini omuzlarında hisseden çadır kentte bulunan vatandaşlar bayramın tadını çıkarırken, çocuklar ise eğlenceli oyun ve yarışmalarla özledikleri günleri yaşıyor.

“ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Çocuk gülerse dünya güler” sözüyle hareket edip, miniklerin yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Büyükşehir, Defne’de yaptığı etkinliklerle panayır havası yaşattı. İlgi ve sevgileriyle çocukları saran Büyükşehir personeli, buradaki miniklerin manevi ablası, ağabeyi oldu. 2 şehrin kocaman bir aile olduğu bu zor günlerde, hüzün yerini cıvıl cıvıl çocuk seslerine bıraktı. Patlamış mısırlarını, pamuk şekerlerini ellerine alan çocuklar, oluşturulan alana koşarak eğlencelinin tadını çıkarırken, aileler de minikleri mutlulukla izliyor.