Büyükşehir, Anne Şehir Merkezi’nde Hanife Keskin spora 109 kiloyla başladı. Kilo vermesini zorlaştıran rahatsızlıklarına rağmen şimdi 84 kiloya indiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir Merkezi; kadınların yaşam enerjisi aldığı, motivasyonlarını arttırdığı, beslenme desteği veren ve kilo problemlerine çözüm olan bir merkez haline geldi. Bu kapsamda oldukça büyük başarılar elde ediliyor. Bunlardan biri de fazla kiloları sebebiyle sağlık sorunları yaşayan, aile hekimi tarafından kilo vermesi gerektiği söylenen Hanife Keskin (48)… Anne Şehir Merkezine üye olduktan sonra sağlıklı kilo vermek ve yeniden kilo almamak isteyen 2 çocuk annesi Hanife Hanım, ilk başlarda kilo vereceğine inanmıyordu ve motivasyonu oldukça düşüktü. Körfez Güney Mahallesinde yaşayan Hanife Keskin, 109 kiloyla anne şehir merkezi yürüyüş grubuna katıldı. Bu süreçte profesyonel diyetisyen destekli programla109 kilodan 84 kiloya düşerek hem büyük başarı elde etti hem de sağlıklı yaşama adım attı.

MOTİVASYONUMUZU EKSİK ETMEDİK

Anne Şehir Merkezi; alanında profesyonel spor ve pilates eğitmenleri, motivasyon grupları, fizyoterapist ve diyetisyenlerle kadınlara yol gösteren ve ışık tutan bir merkez olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Anne Şehir Merkezi Diyetisyeni Seren Avcı, ‘’Rahatsızlıkları sebebiyle kilo vermekte zorlanan Hanife hanımla zoru başardık’’ diyerek aşamaları anlattı. Avcı, “Hanife Hanım yürüyüş guruplarımızla aramıza katıldı, spora ilk başladığında 109 kiloydu. Demir, B12 gibi çeşitli vitamin/mineral eksiklikleri ve safra kesesi ile reflü, eklem romatizması gibi problemlerle aramıza katıldı. İlk başladığında vücut kompozisyon ölçümleri, mezura ölçümleri ve kan tahlilleri değerlendirildi. Kendisine özgü bir diyet programı planlandı. Bu süreçte aylık diyet görüşmeleriyle yenilenen listeler, aylık ölçümler, her ay planlanan seminerler ile süreci destekledik. Spor ve düzenli beslenme sayesinde yüklerinden kurtuldu ve sağlıklı yaşama adım attı. Bu süreçte tüm ekip arkadaşlarımla birlikte motivasyon desteğinde bulunduk aldığımız bu başarı karşısında bizlerde çok mutluyuz” sözleriyle süreci anlattı.

BURADA BANA İNANDILAR

Zayıfladıktan sonra hayatında pek çok şeyin değiştiğini anlatan Keskin aile hekimim uzman birinin eşliğinde kilo vermemi önerdi bende anne şehir merkezine geldim diyerek süreci anlattı. Hanife Keskin, “Anne Şehir Merkezini arkadaşım vasıtasıyla öğrendim ve kayıt olduğumda 109 kiloydum şu an 84 kiloyum çok memnunum. Kiloluyken otobüslerin ikili koltuklarını kaplayınca kendimi kötü hissediyordum. Yaşımdan ve hastalıklarımdan dolayı kilo vereceğim konusunda kedime inanmıyordum. Merkeze ilk kayıt olduğum günden bugüne kadar hep hoşgörüyle ve sevgiyle karşıladılar onlar bana inandı ve bende başardım. Anne Şehir Merkezinde diyetisyen, fizyoterapist ve pilates gibi destek alıyorum. Hazırlanan hareket ve diyet programını uyguladım. Hocalarım bana çok destek oldu beni motive etti. Kendim terziyim kilo verdikçe elbiselerimi daraltmam benim motivasyonumu arttırdı’’ ifadesini kullandı.

BEN BAŞARDIM, SİZ DE BAŞARABİLİRSİNİZ

Kilosu sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlanan, aile hekimi tarafından diyet yapmaya yönlendirilen Hanife Keskin, ‘’Namaz kılmakta zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Buraya severek ve koşarak geliyorum’’ sözleriyle duygularını ifade etti. Hanife Hanım, “İlk başladığımda çevremden inancımı kırmak isteyenler oldu, işin yok mu yapamazsın başaramazsın dediler. Ama benim hayatım çok değişti. Yürüyüşüm değişti, nefes alışlarım düzeldi, evdeki hareket rahatlığım arttı, uyku düzenim değişti ve kendimi zinde hissettikçe ben de devam ettim. Kendime inanmıyordum, Anne Şehir Merkezi kendime inanmama vesile oldu. Evde eşim ve çocuklarım da çok destek oldu, onlardan da Allah razı olsun. Anne Şehir Merkezi bana yol gösterdi, ışık oldu. Ben de etrafımdaki insanlara ışık oluyorum, yol gösterici oluyorum. Burada bana inandılar ben de kendime inandım, sizler de başarabilirsiniz” sözleriyle herkese davette bulundu.