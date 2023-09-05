Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında buzla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alım ihalesi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki kış ayı hazırlıklarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kış aylarında kullanılmak üzere buzlanma önleyici ham tuz satın almak için ihale düzenledi. Büyükşehir ana hizmet binasında elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen tuz alım ihalesine 3 firma teklif verdi. En düşük teklif 24 milyon 700 bin oldu. Alınan teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

20 BİN TON HAM TUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü 20 bin ton ham tuz satın alacak. Kocaeli genelinde kış aylarında buzla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere alınacak 20 bin ton tuz, buzlanmayı önleyici sanayi tuzu niteliğinde olacak. İhaleyi kazanan yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde tuzları idarenin belirleyeceği yerlere teslim edecek.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Mutlucan Tuz:24 milyon 700 bin TL

Avrasya: 26 milyon 040 bin TL

Koyuncu Nakliye: 27 milyon TL