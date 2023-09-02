Kandıra yolundaki trafiği kesintisiz bir hale getirmeyi planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi’nde çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de trafiğe rahat bir nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin önemli noktalarından biri olan Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmesi planlanan projede şu an fore kazık, köprü ayaklarının inşası ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

6 ADET KUTU MENFEZ, 13 ADET TOPRAKARME DUVAR

Proje kapsamında D-605 İzmit Kandıra yolu üzerinde 2 adet ve TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprüsü inşa edilecek. Proje içerisinde yer alan 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar,148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edilecek. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında 78 bin metre dsm kolonu, köprü temel ve dayanma yapıları içinse 5 bin metre kazık imalatları yapılacak.

PROJEDE İLERLEME YÜZDE 40

Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı Kuzey Yan yol ve D-605 İzmit Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) sıcak kaplama yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapılacak. Tamamlandığın kent içi ulaşımına nefes aldıracak proje kapsamında ilerleme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı.

14 KÖPRÜ AYAĞINDAN 6’SI TAMAMLANDI

Proje kapsamında bulunan köprüler için yapılacak olan toplam 14 köprü ayağının 6’sında çalışmalar tamamlandı. Diğer ayaklarda ise fore kazık ve temel imalat çalışmalarına devam ediliyor.

GÜVENLİ VE AKICI TRAFİK

Proje kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirilecek. Otoban kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi, Altıncıoğlu Caddesine bağlanacak. Yeni yolda 3 adet köprü yapılacak. 2 şerit ve 12 metre genişliğinde olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlayacak. Karadenizliler Mahallesi’ne yapılacak dönel kavşakla da trafik akıcı hale gelecek.