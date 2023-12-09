Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Balören Cemevi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Balörenli kadınlar, “Başkanımız kimseyi ayırmaksızın süper çalışıyor” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethane ve cemevlerinin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan çok sayıda ibadethaneye malzeme desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in destek verdiği İzmit Balören Mahallesindeki cemevinde vatandaşlarla bir araya geldi. Balören Cemevi’ndeki buluşmada Başkan Büyükakın’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül eşlik etti. Programa Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, Bayraktar Mahalle Muhtarı Ali Cevat Tomardur, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, Balören, Mecidiye ve Bayraktarlı vatandaşlar katıldı.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI HOŞGÖRÜ MAKAMIDIR”

Kocaeli’nde herkesin başkanı olarak, önceliklere göre hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Belediye başkanlığı hoşgörü makamıdır. Bizim ölçümüz Peygamber Efendimiz ve onun yolundan giden Ehl-i Beyti Hz. Ali efendimiz. Aslında bu kardeşlik hukukunu esas almamız gerekir. Biz bunu Anadolu topraklarında başardığımız zaman, bu memleket büyümüş, işler daha güzel yapılmış. Gönüllerin bir olması başka bir şey. İnsanların birbirinden razı olması başka bir şey” diye konuştu.

“BALÖREN, BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE ÖRNEK OLDU”

Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, burada yaptığı konuşmada, cemevinin yenilenmesi ve ilave bölümlerinin yapılması başta olmak üzere mahallenin altyapı ve üstyapısıyla örnek bir güzelliğe kavuştuğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin Balören’e yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Demir, “Tahir Büyükakın Başkanımız sağ olsun, mahallemiz adına ne istesek taleplerimizi hemen yerine getiriyor. Altyapı ve üst yapı tamamlandı, gençler için spor sahası yapıldı, yollarımız stabilize ve sıcak asfalt oldu. Cemevimizin dış cephesi yenilendi, mantolama yapıldı, mutfağı için malzemeleri tedarik edildi. Bizim alevi kültürümüzde türbe ziyaretleri önemli. Özellikle Hacı Bektaş-ı Veli başta olmak üzere birçok kültür gezisine destek verildi. Ben de Tahir Büyükakın başkanımıza hizmetlerinden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AYIRIM YAPMAKSIZIN HİZMET EDİYORSUNUZ”

Balörenli kadınlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir’in yaptığı köy fırınında mancarlı pide pişirip, teşekkür mahiyetinde Başkan Büyükakın’a ikram etti. Balörenli kadınlar, “Başkanım hiç kimseyi ayırmaksızın süper çalışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi. Başkan Büyükakın, daha sonra vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi, taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.