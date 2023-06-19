Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen yüzde 75 hibeli '2023 Tarım ve Hayvancılık Desteği' için başvuruları almaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce geçen yıl hayata geçirilen “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği bu yılda devam ediyor.

Bu kapsamda kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projeden yararlanmak isteyen üreticilerden başvurular alınmaya başlandı. Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla geçen sene başlatılan, önceliğin kadın ve genç çiftçilere verildiği “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesine ilginin yüksek olması bekleniyor.

GEÇEN YIL 7 KOOPERATİFE DESTEK VERİLDİ

Geçen yıl projeleriyle katılan ve değerlendirme komisyonunca uygun görülen hak sahibi 7 kooperatife, anahtar teslimi modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemi, yem bitkisi, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ve tarımsal alet ve ekipmanları desteğinde bulunuldu. Destek sonrası kooperatifler, sebze, meyve ve bal üretimine başladı. Destekten yararlanan İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yetiştirilen bezelye türü arakanın ilk hasadı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce, “Birlikten kuvvet doğar” ilkesiyle yürütülen proje için 2023 yılı başvuruları alınmaya başlandı. Projeden yararlanmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valiliği yanı, İzmit Real otopark alanındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 23 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Projeler, hayvancılık ve tarımsal üretim olmak üzere iki kategoride hazırlanacak.