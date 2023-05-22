Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği 3. Geleneksel Gençlik ve Spor Festivali büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Spor alanında yaptığı atılım ve yatırımlarla Çayırova’yı 4 yılda spor kenti yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova halkına sporu sevdirdiği etkinliklerin başında gelen Gençlik ve Spor Festivalinin üçüncüsü Çayırova Stadyumu’nda gerçekleşti.

Üç gün süren festivale Çayırova’lılar ve çevre ilçelerden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Üçüncü Çayırova Gençlik ve Spor Festivaline katılım yoğun olurken, Çayırıova’nın marka etkinliğine Çayırova ve çevre ilçelerden de gençler büyük ilgi gösterdi.

Binlerce kişinin spor, müzik ve eğlence dolu üç ün geçirdiği festivalde sanatçılarla birlikte konsere katılanların cep telefonlarıyla yaptığı ışık şov renkli görüntülere sahne oldu.