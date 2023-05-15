Kocaeli genelinde yaz ayları öncesinde yeşillendirme çalışmalarını artıran Büyükşehir, Cumhuriyet Bulvarı’ndaki çiçek ve çalı gruplarında çalışma yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni baştan yapılan Cumhuriyet Bulvarı’nda yeşillendirme çalışması yapıldı. Kentin dört bir yanına Millet Bahçeleri inşa eden Büyükşehir, mevcut alanların yeşil miktarını artırmak ve sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı’nda dönemsel olarak çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. Diğer yandan çeşitli nedenlerle yıpranan çalı gruplarının yenilenmesi de tamamlandı.

Öte yandan Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan ve ekipler tarafından kaldırılan trafonun bulunduğu alanda da çalışma yapıldı.

Ekipler, burada yaptıkları düzenlemenin ardından çimlendirme çalışması yaparak alanı yeşillendirdi.