Kocaeli’nin Çayırova ilçesi D-100 karayolunda 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

D-100 karayolu İstanbul istikametinde 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sebebiyle kara yolunda oluşan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.