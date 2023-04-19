Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarından olan EMITT’te açtığı stant büyük ilgi gördü. Büyükşehir’in standı özgün tasarımıyla fuarda ödül aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini buluşturan EMITT Turizm Fuar ve Kongresi’nde yer alarak, macera ve sağlık turizmi alanında önemli görüşme ve toplantılar yaparak, yeni bağlantılar kuruldu.

Kocaeli’nin tarihi, turistik güzellikleri, yerel lezzetleri yerli ve yabancı konuklara tanıtılmasını sağladı. Fuarda ‘’Gözlerinize İnanacaksınız” temasıyla kurulan Kocaeli standında, şehrin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kocaeli’deki acente ve otellerin temsilcileri de standa gelen yerli ve yabancı turizm seyahat acentelerinin temsilcilerine, kentin konaklama olanakları ve turizm destinasyonlarıyla ilgili bilgi paylaşarak, bu eşsiz güzellikteki rotalara davet etti. Bu kapsamda Kocaeli Turizm Rehberi, Doğa Turizmi Parkurları, Mavi Bayraklı Plajlar, Kocaeli Turizm Haritası, turizm tanıtım katalog ve broşürleriyle standa gelen turizm profesyonellerine dağıtılarak ilin turizm çeşitliliği aktarıldı.

KENTİN SİMGELERİ TANITILDI

Stantta Kocaeli’nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri beğeniye sunuldu. İzmit Pişmaniyesi, Karamürsel Gazozu, Çenesuyu, Hereke Halısı, İzmit Simidi ve Döşeme Bebeği gibi pek çok yöresel ürün yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve turizm değerleri ziyaretçilere sergilenirken, gastronomi, kış ve doğa turizmi ile fark yaratan Kocaeli standı ziyaretçilerden tam not aldı. Fuar yönetimi tarafından Kocaeli’ye “En İyi Stant Tasarım” Ödülü verildi.