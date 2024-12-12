Düğün organizasyonu sektöründeki en yeni trendlerin sergileneceği fuar, çiftlere düğün hazırlıklarında ihtiyaç duydukları tüm detayları bir arada görme ve ilham alma fırsatı sunacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, organizasyon ve evlilik sektörü temsilcilerini ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

DÜĞÜN VE DAVET SEKTÖRÜ BU FUARDA BULUŞACAK

Evlilik hazırlığında olan çiftler ve sektör temsilcileri, fuarda düğün sektöründeki en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme imkânı bulacak. Organizasyon firmalarından gelinlik tasarımcılarına, fotoğrafçılardan dekorasyon şirketlerine kadar pek çok sektör temsilcisi bu etkinlikte yer alacak. Fuarın açılış töreni 13 Aralık Cuma günü (yarın) saat 14.00’de Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda yapılacak.

Kocaeli’nin düğün ve davet sektörünü aynı çatı altında birleştirecek olan Kocaeli Evlilik Fuarı’nın ikinci gününe Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur konuk olarak katılacak. Cesur, evlilik konusu üzerine 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’de bir söyleşi gerçekleştirecek.