Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’de yapılan iki ayrı festivale katılarak başarı elde eden Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Gençlik Korosu, büyük bir mutlulukla Kartepe’ye döndü.

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali 2023 ve Mozart Akademi Polifonik Korolar Festivali’nde sahne alan Gülşah Tülek yönetimindeki Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Gençlik Korosu, performanslarıyla herkesi etkiledi. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, jüride ünlü koro ve orkestra şefleri ile akademisyenlerin yer aldığı iki ayrı festivalde üstün başarı gösterdi. İzmit’li MANA grubunun albümlerinde yer verdiği “Kal” şarkısını koroya uyarlanmış haliyle seslendiren koro, iki ayrı festivalde “Çalgı Eşlikli Eser” yorumlamada başarı ödülü kazandı. Sanatçı İlhan İrem’in “Boşver Arkadaş” şarkısını Gülşah Tülek’in polifonik düzenlemesi ve B.King’in “Stand By Me” şarkısını başarıyla seslendirerek Çağdaş Yapıt Yorumlamada başarı ödülünün yanı sıra Jüri Özel Ödülü kazandılar. Festivalde, ülke genelinden 90 koro katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Dilek Çenteli, "Öğrencilerimiz için çok önemli bir tecrübe oldu. Orada bir çok koroyu yakından gördüler. Kendilerini geliştirmede önemli bir tecrübe elde ettiler. Başkanımıza da eğitime ve gençlerimize sağladığı desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.