Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olası afetlere karşı Ulaşlı Arama ve Kurtarma Derneği üyelerine eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası çapta eğitim faaliyetleriyle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 1999 yılında büyük bir afet yaşayan Kocaeli’de Büyükşehir İtfaiyesi, halkı bilinçlendirmek için afet sonrası arama ve kurtarma eğitimleri veriyor.

Son olarak, Gölcük Ulaşlı Mahallesinde ikamet eden gençlerin oluşturduğu Ulaşlı Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri Kocaeli İtfaiyesi’nden eğitim aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri, İple Erişim ve Yüksek Açı Kurtarma Teknikleri ile Çökmüş Yapılarda Arama ve Kurtarma olmak üzere 3 ana başlıkta eğitim gerçekleştirildi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerinde verilen eğitimde; merkezde bulunan simülatörler vasıtasıyla teorik ve pratik olarak yapılan çalışmalarda dernek üyeleri öğrendikleri becerilerini de sergileme imkânı buldu. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Kocaeli İtfaiyesi, edindiği tecrübelerle daha sonra meydana gelen afetlerde de ülkemizin diğer illerinde görev yaparak halkın takdirini topladı. Son olarak 6 Şubatta asrın felaketi ile karşılaşan deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar ile göz dolduran Büyükşehir İtfaiyesi, bu bilgi ve tecrübeleri resmi ve gönüllü ekiplere de aktararak meydana gelebilecek acıları azaltmayı hedefliyor.