Kocaeli İtfaiyesi, uluslararası proje olan READY4DISASTERS çerçevesinde İtalya’da toplantıya katıldı. Proje çerçevesinde gönüllülerin yangın, sel ve heyelan risklerine karşı farkındalık, hazırlık yoluyla dirençli topluluklara sahip olmaları için eğitim araçları geliştiriliyor.

7 gün 24 saat acil durumlara karşı hizmette olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ulusal ve uluslararası çapta birçok projeye de imza atıyor. Kocaeli İtfaiyesi, afetlere hazırlık ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili toplumu dirençli hale getirmek adına Gebze Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde, uluslararası proje olan READY4DISASTERS (Yangın, Sel ve Heyelan Risklerine Karşı Farkındalık ve Hazırlık Yoluyla Dayanıklı Topluluklar Projesi) çerçevesinde çalışmalara devam ediyor. Projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra Kocaeli AFAD, Lares ve Traınıng 2000 (İtalya), Olıkolıkıgos (Yunanistan), Digiway (Gürcistan) yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Foroglio şehrinde düzenlenen proje ortaklar toplantısına Kocaeli itfaiyesi de katıldı. Proje çerçevesinde gönüllülerin yangın, sel ve heyelan risklerine karşı farkındalık, hazırlık yoluyla dirençli topluluklara sahip olmaları için eğitim araçları geliştiriliyor. READY4DISasters, afetler konusunda daha bilinçli insanlarla afetler için gönüllülük sistemi içinde yetişkinlere, çeşitli vatandaş gruplarına gerekli araç ve malzemeleri sağlamayı hedefliyor. Afetlerin oluşumu ve etkisi, sel felaketleri, heyelan felaketi, yangınla ilgili afetler, kurtarma/kurtarma ekipmanları, önleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, dayanıklılık ölçümleri, sivil korumada Avrupa mekanizması başlıklarında kitaplar hazırlanacak. Yangın, sel ve toprak kayması ile ilgili 3 mobil oyun geliştirilecek, Online Eğitim Sistemi (Web Sitesi) hazırlanacak, İtalya, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye’den 10 gönüllü 3 günlük afet eğitimi alacak.