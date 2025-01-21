Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 2 araç ve 5 personel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında etkin bir şekilde görev alarak, soğutma çalışmalarının önemli bir bölümünü üstlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ardından hızlıca harekete geçti.

Otel yangınını haber alır almaz durum analizi yapan ekipler, sabah saatlerinde 1 adet 42 metre teleskopik merdivenli araç ve 15 ton su tankeri ile Bolu’ya gitti.

Bölgedeki diğer ekiplere destek veren Kocaeli İtfaiyesi, söndürme çalışmalarının bitmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmalarına destek verdi. Kocaeli İtfaiyesi ekipleri, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla, akşam saatlerinde görev yerlerine dönecek.