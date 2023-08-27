Türkiye’nin en tecrübeli itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli İtfaiyesi, farklı ülkeler ve farklı illerdeki itfaiyecilere meslek okulu gibi eğitim veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘’Afetlere Karşı Dirençli Şehir Kocaeli’’ye yönelik çalışmalarının en önemli ayaklarından birisini de İtfaiye Teşkilatı oluşturuyor. Deneyimli personeli ve geniş ekipman kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen teşkilatları arasında yer alan, sadece Kocaeli’de değil Türkiye’nin neresinde bir yangın, deprem veya afet olursa anında yardımına koşan Büyükşehir İtfaiyesi, verdiği eğitimlerle de adeta bir meslek okulu görevi görüyor.

Kocaeli’de yaşayanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Büyükşehir İtfaiyesi, sadece Türkiye genelinde değil Komodo Adalarından Kıbrıs’a, Şili’den Azerbaycan’a kadar geniş bir coğrafyadan gelen itfaiyecilere de yılda 15 bin eğitim veriyor. Bünyesindeki dalış eğitim merkezinde yetiştirdiği cankurtaranlarla 17 bin 765 kişiyi boğulmaktan son anda kurtaran Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi’ne kent genelindeki 2 bin 400 gönüllü itfaiyeci de destek sağlıyor.

YILIN 365 GÜNÜ EĞİTİM

Türkiye’nin en tecrübeli itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli İtfaiyesi, ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Son teknoloji araç, ekipman ve tecrübeli personeliyle Kocaeli İtfaiyesi, bir meslek okulu gibi 365 gün eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında, ülkemizin diğer illerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen itfaiyecilere 2010 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde eğitim veriliyor.

YILLIK EĞİTİM SAYISI: 15.000

Eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, “Kocaeli İtfaiyesi büyük bir okuldur. Eğitim şube müdürlüğümüz kentteki bütün okullarımıza, sivil toplum örgütlerimize STK'larımıza, gönüllülerimize eğitim hizmetlerini yürütüyor. Kocaeli itfaiyesi yıllık 15 bin eğitim veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı olası bir afete hazırlamak ve yangın bilinci kazandırmaktır” dedi.

26 ÜLKEDEN İTFAİYECİLERE EĞİTİM

İtfaiyeciler için eğitim faaliyetin önemli olduğunu ifade eden İslamoğlu, “Türkiye Belediyeler Birliğiyle beraber 2010 yılından beri yürütmüş olduğumuz proje kapsamında Türkiye'deki itfaiyecilerin eğitim merkezi Kocaeli İtfaiyesidir. Bugüne kadar şehrimize çeşitli il ve ilçelerden gelen 2 bin 186 itfaiyeci meslektaşımıza eğitim verdik. Sadece diğer illerden değil ayrıca Filistin, Komodo Adaları, Şili, Kıbrıs ve Azerbaycan gibi çeşitli yirmi altı ülkeden gelmiş itfaiyeci meslektaşlarımıza da eğitim verdik. Teşkilatımızda görevli mevcut personellerimizin eğitimlerine de sürekli devam ediyoruz. Yaklaşık yıllık 15 bin eğitim KOBİTEM eğitim merkezinde veriliyor. Buradaki asıl amaç personelimizin teknik becerilerini her daim diri tutmak. Bunun için yüksek açı eğitimleri, kimyasal eğitimler, yangın eğitimleri, yüksekten alçaktan kurtarma, trafik kazaları kurtarma eğitimleri, arama kurtarma eğitimleri gibi eğitimler veriliyor” dedi.

17 BİN 765 KİŞİ HAYATA TUTUNDU

Kocaeli İtfaiyesi bu yıl dalış eğitim merkezini de hizmete aldı. Türkiye Su Sporları Federasyonundan alınan yetkiyle cankurtaranlık hizmeti yürütülen denizlerdeki kurtarma görevlileri için dalış merkezinde eğitim verilecek. Kocaeli İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde İzmit Körfezi ve Kandıra sahillerindeki on üç bölgede cankurtaranlık hizmeti veriliyor. 2005 yılından bu yana 17 bin 765 kişi bu hizmetle hayata tutundu.