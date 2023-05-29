İzKSV ve KASK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve çocukların Kocaeli'deki arkeolojik değerlerin farkına varması amaçlanan "Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum" adlı yarışma neşeli bir şekilde tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - “Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum” adlı fotoğraf şenliğine katılan 50 çocuk, uzmanlardan aldıkları Kocaeli tarihi, fotoğraf sanatı ve müzecilik temel bilgileri edinmelerinin yanı sıra gün içinde çektikleri fotoğraflardan 5'er adedini sekreteryaya teslim etti.

Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan kültürel miras objeleri çocuklar kendi bakış açılarıyla fotoğrafladı.

Yarışma sonuçlarının 17 Haziran'da açıklanacağı ve daha sonrasında söz konusu fotoğrafların yapılacak sergiyle İzmitlilerin beğenisine sunulacağı öğrenildi.