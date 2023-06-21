Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Bale Bölümü’nden mezun olan 13 öğrenci, geleceğin sanatçıları olacaklarını sergiledikleri muhteşem performansla kanıtladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Bale Bölümü’nden bu yıl mezun olan 13 öğrenci gerçekleştirdikleri bale resitali ile geleceğin sanatçıları olacaklarını kanıtladı.

Dünyaca ünlü klasik eserlerin farklı varyasyonlarında solo ve toplu gösteriler sunan mezun öğrenciler, başarılı performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

SDKM Büyük Sahnede gerçekleşen Bale Bölümü Yıl Sonu Resitaline Konservatuvar Bale Bölümü eğitmenleri ve velilerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Resital öncesinde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü eğitmenleri izleyenler için mini bir klasik müzik dinletisi sundu. Dinletinin ardından bu yıl konservatuvarın bale bölümünden mezun olan 13 öğrencinin gösterisine geçildi.

Öğrenciler resitalde; Carmen, Paquita, Fındıkkıran, Kuğu Gölü, (Siyah Kuğu- Kuğunun Ölümü), Kırmızı Başlıklı Kız, Esmeralda ve Don Kişot gibi dünyaca ünlü klasik bale eserlerinin farklı varyasyonlarında solo gösteri sundu. Ayrıca yine mezun öğrenciler tarafından iki adet toplu gösteri gerçekleştirildi.

KOSTÜM, KAREOGRAFİ VE MUHTEŞEM PERFORMANSLAR

Resitalde göze ilk çarpan unsur öğrencilerin disiplinleri oldu. Bu önemli kazanımı zarafet ile taçlandıran Bale Bölümü’nün mezun öğrencileri aldıkları kaliteli Büyükşehir Konservatuvar eğitimi ile dakikalarca konuklar tarafından alkışlandı. Bunun yanı sıra kostüm ve koreografideki özen de resitalin başarısında önemli rol oynadı.

Resitalin sonunda sahneye Bale Bölümü öğrencilerini yetiştiren eğitmenleri Ezgi Serdaroğlu ve İlyas Akbulut geldi. Öğrencilerini alkışlarıyla tebrik eden eğitmenlerine mezun öğrencileri de teşekkür etti.