13. Kocaeli Kitap Fuarı muhteşem bir geceyle başladı. Programda konuşan fuarın onur konuğu Ümit Meriç, Kocaeli’nin kültür alanında İstanbul’u geçtiğini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı için özel bir açılış programı düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, davetliler ve vatandaşlar ile bu yılın onur konuğu ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ve çok sayıda vatandaş katıldı. “Şehri Okuyan İnsan” başlığında gerçekleştirilen özel açılış programında ünlü tenör Hakan Aysev, ses sanatçıları Dilek Türkan ve Ayfer Vardar şehirleri anlatan repertuarlarıyla kitapseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef İhsan Özer yönetimindeki gecede, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından Ufuk Aşar da şehir ve müziğin beraberliğini yansıtan anlatılar seslendirdi.

KOCAELİ’DEKİ KÜLTÜR ATMOSFERİ İSTANBUL’A TAŞINMALI

Açılış programında konuşan 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç, Kocaeli’nin kültür alanında İstanbul’u geçtiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan Kocaeli’deki kültür atmosferini İstanbul’a taşımasını isteyen Meriç, “İstanbul’un bütün sanatkârları bu gece burada olsun isterdim. Bu akşamı onların da tatmasını isterdim. Buradaki sanatçılar İstanbul’un sanatkârlarını aştılar. Bir İstanbullu olarak bu gecenin İstanbul’da da tekrarlanmasını Kocaelililerden rica ediyorum. Bize bu muhteşem geceyi yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

OKUNACAK PEK ÇOK ŞEY BULUNACAK

‘’77 baharlık ömrümün 70 yılı kağıtlar arasında, kalem ile baş başa geçti’’ diyen Meriç, “Babamın 11 ciltlik kütüphanesinde henüz okuma-yazma bilmediğim dönemde Shakespeare’in 3 ciltlik Fransızca tercümesinin granüllerine baktığım günü hatırlıyorum. Dün de evimde ‘Mihraptaki Kadınlar’ başlıklı bir yazının son noktasını koydum” ifadesini kullandı. Meriç, “İstanbul’da Kağıthane semtinde babamın adını taşıyan bir ilköğretim okulunun açılışı sırasında şöyle bir cümle sarf ettim: ‘Kağıthane semtinde Cemil Meriç’in adını taşıyan bir okulun açılması bana çok tabii geldi. Çünkü bizim evimiz sahiden de kâğıttan bir hane idi.’ 13’üncü Kocaeli Kitap Fuarı’nda bu kadar kıymetli yayınevi, yazar ve sahafın bulunduğu bir mecliste eminim ki okunacak pek çok şeyler bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

DOĞU MARMARANIN KİTAP FUARI

Kocaeli Kitap Fuarı’nın Doğu Marmara Kitap Fuarı halini aldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Elimizden geldiğince kitabı ve okumayı sevdirmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi. Başkan Büyükakın, “Bir şehirde ne kadar çok kitap okunuyorsa, ne kadar çok eser yazılıyorsa o şehrin kültür hayatının o kadar zengin olacağını da tahmin etmek zor olmasa gerek. 2009’dan beri 13’üncü kez bunu yapmaya kararlılıkla, ısrarla devam ediyoruz. Artık Kocaeli Kitap Fuarı aslında Doğu Marmara Kitap Fuarı. Çünkü İstanbul’dan, Sakarya’dan, Bolu’dan, Yalova’dan, Bursa’dan gelen var. Geçtiğimiz günlerde ben bir kez daha bu kentin yazarlarıyla buluştuğumda fark ettim ki bu kentte de sadece okumayı sevenlerden ziyade düşünenler, yazanların da sayısında bir artış var” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Kocaeli’nin medeniyete büyük katkı veren bir il olduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, Türkiye’nin bilim, sanayi, inovasyon, teknoloji başkenti olduğunu belirtti. Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşadığımızı hatırlatan Yavuz, “Hür ve bağımsız yaşamak istiyorsak bilim ve teknolojiyi geliştirmek zorundayız. 40 medeniyete ev sahipliği yapmış ve hiçbirinin kalıcı olmadığı bir yerde çok daha fazla okuyup, üretmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu etkinliği kente kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.