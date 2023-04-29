Büyükşehir, gençler için futbol sahası yapımına devam ediyor. Malta Mahallesi gençleri için yapılacak sentetik çim saha ihalesine 2 firma teklif verdi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına devam ediyor. İzmit Malta Mahallesinde yapılması planlanan 800 m²sentetik çim futbol sahası için ihale düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

Erdem Can, Eurocup’ta yılın başantrenörü seçildi Erdem Can, Eurocup’ta yılın başantrenörü seçildi

ÇİM SAHA 150 GÜNDE BİTECEK

İzmit Gündoğdu bölgesi Malta Mahallesi ada726 parsel 1’e yapılması planlanan sentetik çim saha için 2 firma teklif verdi. Kazanan yüklenici firma 800 m² alan üzerine 21x36 boyutlarına sahip toplam 756 m² sentetik çim futbol saha yapımı ve sahanın çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapacak. Firma tarafından saha çevresinin 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çevrilip, saha üzeri 12x12 delikli tampon tavan ağı ile kaplanması planlandı. Çalışmalar yer teslimi sonrası başlayıp 150 günde bitirilecek.

FİRMALARIN TEKLİFLERİ

Ay Taş İmalat                                           3 milyon 629 bin 456 TL

Beniz Yapı Mühendislik İnşaat               3 milyon 925 bin 25 TL