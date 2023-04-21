Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezlerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle vatandaşlara çifte bayram yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl vatandaşlara çifte bayram yaşattı. 3 gün boyunca devam edecek sokak şenlikleriyle ilçe merkezlerinde bayram havası esti. Çocuklar kendileri için kurulan alanlarda doyasıya eğlendi.

3 GÜN BOYUNCA ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl sokak etkinlikleri gerçekleştirdi. 12 ilçenin Kent merkezlerinde 3 gün boyunca sürecek şenlikler ilk gün büyük ilgi gördü.

KENT MEYDANLARINDA EĞLENCE

Bayramın ilk gününde İzmit Kent Meydanı, Gebze Kent Meydanı, Darıca Kapalı Pazar alanı, Dilovası Mehmet Zeki Obdan Ortaokulu Bahçesi ve Çayırova Şelaleli Semt Meydanında çocuklar için oyun grupları kuruldu. Alana aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kendileri için kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Alanda ayrıca palyaço, tahta bacak, illüzyonist ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Çocuklarla birlikte ailelerde mutlu bir bayram yaşadı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ İKRAMLAR

3 gün boyunca sürecek etkinliklerde çocuklara 22 Bin 500 adet top, 51 Biner adet patlamış mısır, pamuk şeker, balon, macun ve su dağıtımı yapıldı.