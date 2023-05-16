Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Sağlık Kent Konutları’nda ilerleme yüzde 60’ı aştı. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği projeyi Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sağlık Kent Konutları’nı inceleyerek bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu’ya Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan ve Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan da eşlik etti.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sağlık Kent Konutları’nın sağlık personeline hayırlı olmasını diledi. Projenin merkezi bir konumda olduğuna vurgu yapan Gündoğdu, “Kent Konut’un önemli projelerinden biri olan Sağlık Kent Konutları’nda ilerleme yüzde 60 seviyelerini aşmış durumda. Kısa sürede tamamlanmasını ve hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz. Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan ise sağlık çalışanlarının projeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Pehlivan, “Sağlık Kent Konutlarını yerinde görerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Proje beklenildiği gibi ilerliyor. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

PROJE DETAYLARI

36 bin 093 m² alanda hayata geçirilen projede 69,86 m²‘lik 1+1, 88,05-98 m²’lik 2+1, 132,05-135,13 m²‘lik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 m²’si yeşil alan, 915 m²’si çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 036 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı hızla devam eden projenin önümüzdeki aylarda teslim edilmesi planlanıyor.