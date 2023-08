Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin yıl boyunca ortaya çıkarttıkları eserlerin yer aldığı “Sanat İçin Ben De Varım” festivali başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’deki diğer belediyelere örnek niteliğindeki ‘Sanat İçin Ben de Varım’ projesinin festivali başladı. Özel gereksinimli bireylerin yıl boyunca ortaya çıkarttıkları eğitsel, sosyal ve kültürel alandaki çalışmaların yer aldığı festival Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezinde iki gün sürecek ‘Sanat İçin Ben De Varım’ festivaline pek çok tanınmış yazar, oyuncu ve sanatçı katıldı. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin hazır bulunduğu festivale ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“KOCAELİ ARKANIZDA”

Festivalin ilk gününde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; ‘Katıldığım en duygulu programlardan biri bu. Gençler o kadar güzel şeyler söylediler ki, her birini yürekten seviyorum. Onların mutlu olduğunu gördüm. Kendinizi geliştirmiş olduğunuzu gördüm. Katkısı olan herkese saygılarımı sunuyorum tebrik ediyorum. Anlattıklarınız kaldı aklımda. Fırsat verildiğinde yapabilecekleriniz kaldı. Bize acımayın mesajı vardı. Bizi anlamaya çalışın mesajı vardı. Her gördüğümüz renkler farklı farklı. Her birinizin farklı farklı kabiliyetlerini görmüş oluyoruz. Özel gereksinimli bireyler bizden daha iyi görebiliyor. Yürekleri art niyet olmadan bu dünyaya bakmayı beceriyorlar. Asıl orada engelli olan bizleriz. Gayret mücadelesi etmek, emek vermek. Emek verilmese idi bugün burada gördüklerinizin çoğu, bu emeklerin sonucu ortaya çıkmazdı. Birileri gayret etti de oldu. Bu bir yolculuk. Bu bir mücadele. Elimizden gelenlerin daha fazlasını yaparak engelleri tek tek ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu başarıların gelecekte daha da başarılı olacağını, bu yapılanlar ayak sesleri. Kocaeli sizin arkanızda. Bu kentin hocaları arkanızda. Türkiye’ye örnek projeler çıkacak” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından 'Sanat için Ben de Varım' festivalinde yer alan akademisyen Uğur Batı kısa bir konferans gerçekleştirdi.

"Burada gülen yüzler görüyorum çok iyi işler yapmışsınız" diyerek sözlerine başlayan Batı; "Feraset sahibi insanlar kendi sahip oldukları dışında diğerlerini de görendir. Sevgi çemberi diyelim ve bunu büyültelim. Kendinizle gurur duyun. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık" dedi.

Festival kapsamında özel gereksinimli bireylerin sanatta ürettikleri ile kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine vesile olan Sanat İçin Ben de Varım projesinde konserler, edebiyat söyleşileri, tiyatro gösterimi, sergiler ve film gösterimi yer alacağı belirtildi.

Festivalde sanatseverler; geleneksel ve görsel sanatlar eserleri sergisi ile sanatsal ürünler ziyaretçilerin görsel beğenisine sunulacak. Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci’nin müzik atölyesi öğrencilerinin sahne sunumu ve öğrencilerin konseri ile festival sona erecek.