Büyükşehir, engelli vatandaşlar için yeni açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne akülü şarj istasyonu kurduSAKARYA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlarımıza sunduğu hizmetleri ulaşılabilir kılmak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mevcut yapılı alanları, ulaşım sistemlerini ve bilişim sistemlerinin ‘erişilebilir olması’ maksadıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir bu kapsamda tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın kullanımına yönelik yeni açılan Kocaeli Şehir Hastanesine akülü şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirdi.

SOSYAL HAYATA KATILIM

Akülü sandalye kullanan vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile daha önce de İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Fevziye Cami karşısı, Yeni Cuma ve Endüstri Meslek Lisesi önüne istasyonlar vatandaşın kullanımına açılmıştı. Erişilebilirlik hizmetlerini engelli bireylerin yaşadıkları şehirde ulaşılabilir hale getiren Büyükşehir ayrıca; Darıca Balyanoz Kampı, Kartepe Belediyesinin önü, Kandıra Otobüs Terminali, Başiskele Belediyesi önü, Gölcük Anıt Park, Karamürsel Kaymakamlık önü ve Otogar, Derince Belediyesi Şehir Meydanı, Körfez Tütünciftlik sahili ve Engelli Derneği önü, Hereke Kampüsü, Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi önü, Fatih Cad. Taksi Durağı önü, Gebze Belediyesi önü, Bankamatikler yanı, Akse Meydanı park içi, Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezi Zabıta Güvenlik Noktası önüne de 1’er adet elektrikli sandalye şarj istasyonlarını vatandaşın hizmetine sunuldu. Yetkililer her ilçede de uygun görülen alanlara akülü şarj istasyonu kurulumunun planlanmakta olduğunu belirtti.

AYNI ANDA 3 ARAÇ ŞARJ OLABİLİYOR

Engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkân sunan akülü şarj istasyonları engelli vatandaşların yağmur ve güneşin etkilerden koruyacak şekilde yapıldı. Üstü kapalı olan istasyonlar, aynı anda 3 engelli aracın şarj yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliğine sahip ve tekerlekli sandalye aküsünün amper seçiminin de yapılabildiği şarj istasyonları engelli bireylerin hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecekleri, sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamalarına vesile olmaktadır. Araçlarını şarj eden vatandaşlar ayrıca şarj istasyonuna kurulan LCD ekrandan da bilgilendirme görselleri ve videolarını da seyredebilecekler.