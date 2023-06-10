Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un Mavi Beyazlı judocuları, katıldıkları her turnuvada başarıya doymuyorKOCAELİ (İGFA) - Alt yapısından yetiştirdiği sporcular ile adı sporcu fabrikası olarak anılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un yıldız judocuları milli forma ile Avrupa Kupasından başarıyla döndü. Judocularımız Çekya’da 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Kağıtspor’un milli yıldızları Merve Azak ve Ayşenur Budak, ay yıldızlı forma ile mücadele ettikleri Avrupa Kupasında göğsümüzü kabarttı. Judocularımız, Çekya’nın Prag şehrinde 27 ülkeden 365 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Judo Gençler Avrupa Kupasında kürsüde yer aldı.

1 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYA

48 kilogramda mindere çıkan Merve Azak rakiplerini tek tek yenerek finale kadar çıkmayı başardı. Avrupa ve Dünya şampiyonu milli sporcu finalde Japon rakibi Mizuki Harada’yı yenerek Avrupa Kupasından altın madalya ile ayrıldı. Kocaeli’ni ve ülkemizi temsilen mindere çıkan bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Ayşenur Budak ise 57 kilogramda zorlu rakiplerini yenerek 3. olmayı başardı ve kürsüde al bayrağımızı dalgalandırdı.