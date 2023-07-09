Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde yaşanan su baskınlarında 31 vakaya hızla müdahale eden Büyükşehir ekipleri, ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 8 Temmuz Cumartesi günü, yoğun yağmur sonucunda yaşanan su baskınlarında 31 vakaya hızlı bir şekilde müdahale etti. Görevlerini titizlikle yerine getiren Büyükşehir ekipleri, sel ve su baskınlarına karşı 7 gün 24 saat teyakkuz halinde bekliyor.

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156 İTFAİYE PERSONELİ, 60 MÜDAHALE ARACI

Yaşanan aşırı yağışlardan dolayı Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde gerçekleşen birçok su baskınına Kocaeli İtfaiyesi ve A Takımı olarak müdahale edildi. Yaşanan 31 bir vakada herhangi bir can kaybı olmadı. Büyükşehir ekipleri 156 İtfaiye personeli, 11 A Takımı personeli, 23 hizmet aracı, 60 müdahale aracı, 64 motopomp, 54 dalgıç pompa ve 2 adet A Takımı müdahale aracı ile il genelinde teyakkuz halinde bekliyor. 