Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP) kapsamında gerçekleştirilen ve farklı kurumlardan katılımcıların bir araya geldiği çalıştay başladıKOCAELİ (İGFA)- Tanıtımı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımı ile 2022 yılı Eylül ayında yapılan ve Kocaeli’deki ulaşım sorunlarını çözmenin yanında, daha gelişmiş bir ulaşım sisteminin oluşturulmasına yönelik fikirlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP) kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında şehrin birçok farklı kesiminden temsilcilerin katıldığı ve 2-3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Kocaeli SUMP Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı.

ULAŞIMA YÖNELİK FİKİRLER ORTAYA ÇIKACAK

Çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve ilgili yüklenici firma ile yürütülen Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan stratejik bir planlama çalışması olan Kocaeli SUMP, kentteki plancılar, politikacılar, kurumlar, yerel ve bölgesel aktörler ve vatandaşlar arasında yoğun iş birliği, bilgi alışverişi ve istişare gerektiren entegre bir planlamanın süreci olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede 2022 yılı ağustos ayında başlayan ve iki yıl sürecek olan Kocaeli SUMP projesi kapsamında düzenlenen 1. Paydaş Katılım Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşmiş ve SUMP temaları katılımcılar ile paylaşılmış ve her bir kurum yetkinliği çerçevesinde temalara atanmıştı.