Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Teknoloji Takımlarına Destek Programında (TEKNODEST) yaptığı açıklamada, Kocaeli’nin önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji üssü bir kent olacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir tarafından üniversite teknoloji takımlarının yanında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrenci takımlarına sağlanan desteklerin ve ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği Teknoloji Takımlarına Destek Programı gerçekleştirildi. Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa 62 takım ve 700 öğrenci katıldı.

"Kocaeli teknoloji üssü kent olacak"

Program öncesinde protokol üyeleri, fuaye alanında teknoloji takımlarının tanıttığı ve sergilediği ürünleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. Programda konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknoloji üssü bir kent olacağının müjdesini verdi. Başkan Büyükakın, SEKA Kültür Havzası içerisinde teknoloji takımlarının eğitim atölyeleri ve uygulama sahaları, Uluslararası Kodelig Platformu, ileri düzey kodlama ve yapay zeka eğitimlerinin verileceği Bilim Merkezi ile tam bir teknoloji kompleksi inşa edileceğini ifade etti. Büyükakın, "Teknolojik gelişmeyi, zamanın ruhuna uygun üretim yapmayı beceren milletler güçlü bir liderleri varsa onunla birlikte ileriye gidiyorlar. Diğer milletler ise geride kalıyor. Okuduğum ciltlerce kitabın özeti bu. Geleceğin zengin ve güçlü milletleri teknolojiyi üretebilen, onun ürettiği teknolojiyle rekabet edebilen milletler olacak. Vatanını en çok sevenlerin asıl mücadelesi, yüksek teknoloji ile üretim yapmak olmalıdır" dedi.

"Sizin yaptığınız dronlar tarımsal sulama ve ilaçlamada bize imkan sunacak"

Dünyadaki risk raporlarının en başında küresel ısınma geldiğine dikkat çeken Büyükakın, "En önemli önceliklerimizden bir tanesi de şehir tarımını güçlendirmek. Bu anlamda çok sayıda destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK MAM’da açtığı süper kritik karbon teknolojisiyle çalışan distilasyon tesisinde katma değeri çok yüksek üretimler yapılıyor. Sizin yaptığınız dronlar tarımsal sulama ve ilaçlamada bize inanılmaz imkanlar da sunacak. Kafanızın nasıl çalıştığı geleceğin dünyasını şekillendirecek. Teknolojiyi ruh ve maneviyatla buluşturan yaklaşım, bizim milletimizi diğer milletlerden farklı kılan duygudur" diye konuştu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk katıldı.