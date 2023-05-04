Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm Master Planı eylem planı kapsamında şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının yer aldığı ‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritasını hazırladı. İllüstratif çizim tekniğiyle 2 bölüm şeklinde tasarlanan harita Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaeli Turizm Haritası illüstratif tasarımıyla dikkat çekiyor

Kocaeli’nin tarihi ve kültürel alanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm gelirlerini arttırmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğünce şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının yer aldığı ‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritası’ hazırlandı.

TURİSTİK DESTİNASYON VE ROTALAR

Kocaeli’nin yeni turizm haritası klasik turizm haritası anlayışının dışına çıkılarak İllüstratif çizim tekniğiyle 2 bölüm şeklinde hazırlandı. 12 ilçenin 97 turistik destinasyonuna, rotalara ve kültürel objelere yer verildi. Haritanın ön yüzünde Kocaeli Turizm Haritasının detaylı çizimleri yer alırken diğer yüzünde ise turistik mekanların Türkçe ve İngilizce bilgileri bulunuyor.

Kocaeli Turizm Haritasında Saat Kulesinden Kartepe Kayak Merkezine, Ormanya’dan Mavi Bayraklı plajlara, Kandıra Bezinden Sırrı Paşa Konağı, Samanlı zeytini, İzmit Simidi ve İhsaniye Elmasına kadar bir çok turistik destinasyon ve kültürel değerin çizimleri yer alıyor. Tanıtım kısmında ise Kocaeli’nin tarihi ve kültürel mekanları olan Kasr-ı Hümayün Av Köşkü, Pembe Kayalar, Ballıkayalar Tabiat Parkı, Pertev Mehmet Paşa Camii (Yeni Cuma) gibi birbirinden farklı turistik destinasyonun Türkçe ve İngilizce tanıtımlarına yer veriliyor.

İNTERNETTEN İNDİRİLEBİLECEK

‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritası’ ilk olarak Türkiye’nin en büyük turizm fuarı olan Emitt’te görücüye çıktı. Fuar süresince sergilenen harita, turizm profesyonellerinden övgü aldı. İsteyenler ‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritasına; www.kocaeli.bel.tr ve www.kocaeliyikesfet.com linklerinden ulaşabilecek.