Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini kaynaştırmak ve gençlik çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ’Gelin Tanış Olalım’ etkinliğinde gençler 3 gün boyunca doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Mutlu Şehir Kocaeli" mottosuyla Kocaeli Üniversitesi’i kazanan öğrencilere yönelik şehir tanıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehirin geleneksel hale getirdiği "Gelin Tanış Olalım" etkinliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleşen etkinlik ve tanıtım aktivitelerinden oldukça memnun olan üniversite öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği içerisinde kurulan stantlarda büyükşehirin akademik ve sosyal faaliyetleri hakkında öğrenciler bilgi sahibi olurken öğrencilerin oluşturduğu müzik gruplarının şarkıları ve çeşitli sahne etkinlikleriyle gençler doyasıya eğlendi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun da öğrenci kulüplerinin stantlarını ziyaret ederek gençlerin çalışmaları ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler kampüste açılan stantlara yoğun ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan kulüpler bir taraftan üye ve tanıtım çalışmaları yaparken diğer taraftan da eğlenceli, bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirdi. 3 gün boyunca süren programda sokak oyunları, çekilişler, ikramlar, açık hava sineması yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve sosyal medya tanıtımları hakkında üniversite gençliği bilgi sahibi oldu. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik Özgün konseriyle final yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün süren etkinlikte gençler doyasıya eğlenirken sosyalleşme imkanı da buldu.