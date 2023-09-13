Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeleri yerinde inceledi. Başkan Büyükgöz, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a projeler hakkında sahada bilgi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan Gebze’de proje turu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeleri yerinde inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen proje turuna Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, ilgili birim müdürleri de katıldı. Program kapsamında Sarı Camii ve Meydan Düzenleme Projesi, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi, inşaatı devam eden Şehit Polis Faruk Aslan Polis Merkezi, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi ve Gebze Belediyesi Eskihisar Kale ve Çevresi Rekreasyon Projeleri, Gebze Gençlik Merkezi, Pelitli Trafik Eğitim Merkezi yerleşkesi, Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projelerini Başkan Büyükgöz ev sahipliğinde inceleyen Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli Gebze Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve ekibimizle beraber bugün ağırlıklı olarak hem Valiliğimiz ve Gebze Belediyemiz hem de müstakil Gebze Belediyemizin yapmış olduğu yatırım ve hizmetleri bizatihi yerinde incelemek üzere günümüzü güzide Gebze’mize ayırdık.

ZİNNUR BEY GEBZE’MİZE DEĞER KATIYOR

Hepinizin bildiği gibi Gebze bilim, sanayi ve teknolojinin merkezi ve ilimize değer katan çok önemli bir yerleşim merkezi. Özellikle Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey de Gebze’mize değer katan önemli çalışmalar yapıyor. Biz de valilik olarak kendisini destekliyoruz. Bugün öncelikle ülkemize örnek olacak ve çalışan ebeveynlere yönelik hazırlanmış olan 7/24 bebek bakım merkezini ziyaret ettik. Daha sonra Beylikbağı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çok modern bir polis merkezi çalışmasını ziyaret ettik. Şuan ise Eskihisar Kalesi’ndeyiz. Buranın özellikle hem Gebze’mize hem de turizme kazandırılması için belediyemiz güzel bir proje hazırladı.

ÇALIŞMALAR ÇOK İYİ BİR NOKTADA

Bu projeye biz de valilik olarak kültür katkı payından destek vermek suretiyle ortak bir proje geliştirdik. Çok iyi bir noktaya geldiğimizi siz de müşahede ediyorsunuz. Çoban Mustafa Paşa Camii’mizi de daha iyi bir noktaya getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Gençlik Merkezi gibi projeleri gezmeye devam edeceğiz. Şunu söylemeliyim ki başkanımız seçildiği günden bu yana ilçemize çok güzel projeler kazandırdı ve halkın sorunlarına yakından ilgi gösterdi. Yatığı projeleri gürünce de bu kanaatimizi pekiştirdi.

YEREL İDARELER İLE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR

Hem valiliğimiz hem de yerel idarelerimizle iş birliği içerisindeyiz. Halkımızın ihtiyaç ve sorunlarını çözecek şekilde planlamalar yapıyor ve bunları hızlıca çözmek üzere hareket geçiyoruz. Bu birlikteliklerin Kocaeli'de güzel bir sinerji yarattığımızı görüyoruz. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Gezi programı sonunda Vali Seddar Yavuz’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un teşrifleri ile Gebze’mizde verimli bir proje gezisi düzenledik. 7’den 70’e tüm hemşerilerimizi kuşatan hizmet ve eserlerimizin üretiminde bizlere destek veren Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.