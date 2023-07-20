Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonunda sahillerde görev yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yaz sezonuyla birlikte başta mavi bayraklı plajlar olmak üzere sahil bölgelerinde görevlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 7/24 görev başında olan Zabıta ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Kocaeli’de 15 Haziran itibariyle başlayan deniz sezonuyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir tatil geçirebilmesi için sahillerde görev yapmaya başladı. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına göre sahillerde devriye atarak vatandaşların huzuru için görev yapıyor.

ÇADIR VE MANGALA MÜDAHALE

Başta mavi bayrak kriteri kapsamında çalışmalar yapan Zabıta ve Güvenlik ekipleri, plaj kısmına çadır kurulmaması, sahillerde ateş mangal yakılarak çevreye rahatsızlık verilmemesi için müdahale ediyor.

Ekipler ayrıca sahillerde bulunan 17 adet cüzdan ve değerli eşyaları sahibine teslim etti. Bir anlık dalgınlığı ile kaybolan çocuklar da Zabıta ekiplerince ailelerine ulaştırıldı. Ekipler bugüne kadar 16 çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Trafik zabıta ekipleri de sahillerde görev yapıyor. Trafik yönlerinde çalışmaları başta olmak üzere hatalı parklara müdahale ediyor. Yayaya tehlike arz eden, vatandaşın çıkmasını otobüslerin geçmesini engelleyen hatalı park edilen araçlar çekiliyor. Zabıta ve güvenlik ekipleri yaz sezonu bitinceye kadar sahillerde görev yapmaya devam edecek.