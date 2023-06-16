Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelindeki mavi bayraklı plajlarda, vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz mesai ile fedakarca şehirde yaşayan vatandaşların huzur, düzen ve güvenliğini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaz döneminde de tatil beldelerindeki mavi bayraklı plajlar ve çevresinde önemli görevler icra ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta, şehirdeki mavi bayraklı plajlarda ve çevresinde dilencilik, seyyar satıcılık, izinsiz afiş, çadır kurulmasının önlenmesi, trafik akışının sağlanması ve park yasakları ile vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması gibi birçok konuda görev yapmaya başladı. Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Zabıta, Trafik ve Güvenlik şube müdürlüklerinden ekipler toplamda 10 bölgede, 76 personel ile birçok çalışma gerçekleştirecek.