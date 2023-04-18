Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetim gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görev başında olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yaptı.

Periyodik denetimlerinde özellikle fahiş fiyata karşı göz açtırmayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şeker, tatlı ve çikolata satışlarını denetledi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan Büyükşehir Belediyesi İhtisas Zabıtası, vatandaşların huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmesi için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri marketlerde tatlı, şeker ve çikolata gibi bayramın olmazsa olmaz ürünlerini denetledi.

Satış yapılan yerlerde gramaj, ambalaj, fiyat tarifesi ve genel temizlik gibi konulara dikkat edildi.

Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına da bakıldı.

Ekipler, vatandaş gibi alışveriş yaparak alınan ürünlerin etiket ve kasa fiyatı arasında bir fark olup olunmadığına bakıldı. Yapılan denetimlerle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiliyor.