Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Güvenlik ekipleri araç trafiğine kapalı bölgeleri kullanan motosiklet sürücülerine geçit vermiyorKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların nefes aldığı mekânların başında gelen sahil parkları başta olmak üzere araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanan sürücülere Büyükşehir Zabıtası ve Güvenlik personeli geçit vermiyor.

Aileleri ile park ve yeşil alanlara gelen vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda ve bisiklet yollarında kullanımı yasak olan motosikletler için denetimlerde bulunuyor. Kaza riski de oluşturan bu motosikletlilere ‘dur’ diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sürekli devriyelerle sürücülere geçit vermiyor.

ARAÇ YOLLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Özellikle akşam saatlerinde çocuk, yaşlı ve ailelerin olması nedeniyle motosikletlilerin, Millet Bahçesi ve park içerisinde dolaşması kaza riskini arttırabiliyor. Yaya güvenliğini bozacak şekilde kuralları ihlal eden motosiklet ve mobilet kullanıcıları güvenlik personeli tarafından uyarılarak, araç yollarına yönlendiriliyor. Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda sürücüleri araç kullanmaması ve kurallara uyması konusunda uyarıyor.