Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlandı. Kortejle başlayan etkinlik, toplanma alanında sona erdi.

Güneşli havayı fırsat bilen taraftarlar yeşillik alanda tribün oluşturarak maç izledi Güneşli havayı fırsat bilen taraftarlar yeşillik alanda tribün oluşturarak maç izledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sendikalar, sabah saatlerinde toplanmaya başladı. Yahyakaptan’da başlayan kortej yürüyüşü, Yahyakaptan Pazar Alanına kadar sürdü. Yürüyüş boyunca sloganlar atılırken, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi pankartlar da kaldırıldı. Pazar alanında yapılan konuşmayla etkinlik sona erdi. Etkinlik boyunca polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle oyun ve halay gerçekleştirilmedi.