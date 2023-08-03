Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durduğu otomobilden inen 2 şüphelinden biri, polislere ateş etti. 1 polis yaralanırken şüpheliler gözaltına alındı. Ateş eden şahsın etkisiz hale getirdiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendiği 34 MHD 48 plakalı BMW marka lüks otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından sıkıştırılan otomobil durduruldu. Otomobilden inen iki şüpheliden, kadın olan kaçarken diğeri ise polise ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunun koluna isabet ettiği C.B. isimli polis memuru yaralandı. Polis ekipleri karşı ateş açtı, ardından şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.B. isimli polis ambulansa alınarak Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobil ve bölgede incelemelerde bulundu.

O anlar kamerada

Öte yandan kovalamaca sonucu kaçan kadın, polis ekiplerince ara sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Polise ateş eden şahsın etkisiz hale getirildiği ve kadının kaçmaya çalıştığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Gebze Emniyet Müdürü Uğur Adil Bilgli ve Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, yaralı polis memuru C.B.’nin tedavi gördüğü hastaneye gelerek bilgi aldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu kaydedildi.