Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Şamdan Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan fakat başarılı olamayan ev sahibi kendini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi. Hastaneye gitmesine gerek duyulmayan ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.