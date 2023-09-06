Kocaeli’nin Derince ilçesinde binanın 3. katındaki açık pencereden toprak zemine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Harman Tarla Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Ayşegül A. binanın 3. katındaki dairenin açık penceresinden toprak zemine düştü. Ayşegül A.’yı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Ayşegül A. ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.