Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kandıra’da esnaf ziyareti yaparak halk pazarında vatandaşlarla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl SKM Başkanlığı programı kapsamında Kandıra’da vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile birlikte Kandıra esnafını ziyaret eden Karaosmanoğlu, halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Karaosmanoğlu vatandaşlarla sohbet ederek ‘Türkiye Yüzyılı’ için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek istedi.

Karaosmanoğlu, “Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri Türkiye için en mühim seçim olacak. Hemşerilerimizin, Türkiye’nin geleceği için doğru zamanda, doğru adamı tercih edeceğinden şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.