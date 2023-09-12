Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tecrübe odağı olan yaşlılarımızın aktif ve mutlu yaş alması için hayatın her alanında ve her anında yanlarında olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Aktif ve sağlıklı yaşlanma görünüm çerçevesinde başlattığı projeyle söyleşiler, ileri yaş egzersizleri, sağlıklı yaş alma ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleşiyor. Projede yer alan vatandaşlar Darıca Balyanoz Kampında ileri yaş egzersizleri, sinema, müzik dinletisinin yer aldığı dopdolu bir kamp yaşadı.

İleri yaş alan vatandaşların sosyalleşmelerine yönelik gerçekleşen kampta bireyler sabah sahil kenarında deniz esintisi ile egzersiz yaptı. Ağaçların gölgesinde kitap okuyan, bolca sohbet eden bireyler gün içerisinde masa tenisi, basketbol oynama fırsatı yakaladı. Akşam yemeklerini gün batımında yiyen bireyler ardından müzik dinletisi ve film gösterimi gerçekleştirildi.

SAĞLIKLI, SOSYAL VE KEYİFLİ YAŞ ALMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşın sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler içinde bulunmasını sağlayarak, bireyin fonksiyonel bağımsızlığının artmasına büyük ölçüde vesile oluyor. Yetkililer; 65 yaş ve üzeri bireylerde birçok hayati fonksiyonlar da gerileme görüldüğünü belirtiyor. Meydana gelen bu gerileme ile bireylerin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarını etkilemekte olduğunu, ilerleyen dönemlerde oluşan bu gerilemeler yaşlıları yardıma ihtiyacı olan birey haline getirmekte olduğunu belirtiyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” projesi ile yaş almış vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenliyor. Aktif ve mutlu yaş almalarını sağlamak amacıyla başlatılan “Hayatın İçindeyim” projesine yer alan faaliyetlerden faydalanmak için https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden adresinden başvuru yapılabilir veya Büyükşehir Belediyemize ait 153 Çağrı Merkezinden konu ile ilgili detaylı bilgi alabileceği belirtildi.