Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde KASKF iş birliğiyle 2022-2023 sezonunda Kocaeli amatör futbol liglerinde başarı gösteren şampiyonlar taçlandırıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) iş birliğinde 2022-2023 sezonunda kategorilerinde zirveye çıkan takımlar düzenlenen törenle kupalarını aldı.

2022-2023 sezonunda başarı gösteren 63 futbol kulübü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından 124 kupayla ödüllendirildi. Başkan Büyükakın, bu birlikteliğin ve bütünlüğün ilimiz sporunda artarak devam etmesi ve diğer alanlarda da örnek oluşturması için her türlü desteği sağlayacağını vurguladı; Büyükşehir Belediyesi’nin kulüplerin, yöneticilerin, antrenörlerin, sporcuların ve ailelerinin her daim yanında olduğunu söyledi.

SPOR YÖNETİCİLERİ TAM KADRO KATILDI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Kupa Gecesi’, Antikkapı Restaurant’ta gerçekleşti. Kupa töreni Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Organizasyonları videosunun gösterimiyle başladı. Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Remzi Demirer, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, taban birlikleri başkanları, kulüp başkanları, yöneticiler ve şampiyon sporcular katıldı.

Kupa töreninde konuşan KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Aydın, “Amatör kulüplere yaptığı malzeme yardımı ve tesisleşme hamlesinden ötürü başkanımıza KASKF olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Amatör Spor Kulüpleri olarak hep birlikte başkanımıza teşekkür etmeliyiz. Bundan sonra sporda ve sporcuda Kocaeli, başkanımızın destekleriyle marka olmaya devam edecek. Katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.