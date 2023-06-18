Babalar Gününe özel etkinlik hazırlayan Büyükşehir, babalar ve çocuklarına eğlenceli saatler yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebzesem’de yer alan Anne Şehir Merkezi Nilüfer’de 6-8 yaş grubu çocuk üyelerin babaları ile katıldığı Babalar Günü etkinliği gerçekleştirdi.

Programda çocuklar babaları ile özel zumba ve dans yaptılar. Hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan zumba etkinliğinde çocuklar hem çok eğlendi hem de babaları ile unutulmaz anlar yaşadılar.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü çok sayıda ülkede Babalar Günü olarak kutlanıyor. Çocukların hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için ortaya konan Babalar Günü, Türkiye’de de kutlanıyor ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programına katılan çocuk üyelerin babaları için etkinlik hazırlandı. Etkinlikte, babalar haftanın yoğun iş temposunun yorgunluğunu attılar. Zumbanın canlı hareketleri ile dans eden ebeveynler, sporun her yaştan bireyin içinde olması gerektiğini belirttiler.

Dört yıldır Gebze’de oturduğunu ifade eden Şükrü Topçuoğlu oğlu Ömer Asaf ile katıldığı etkinliğin kendilerini memnun ettiğini belirterek Büyükşehir’e teşekkür etti. Topçuoğlu, “Bize Babalar Gününde böyle duygu yaşattıkları için herkese minnettarız. İlk defa oğlumla böyle bir programa katıldım. Gayet eğlenceli idi. Memnun kaldık. Tekrar olursa yine katılırız. Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.