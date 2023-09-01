1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona ermesiyle Kocaeli’de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar havai fişek eşliğinde denize açıldı.

Karamürsel ilçesi Ereğli Sahili’nde bulunan balıkçılar günler öncesinden tekne bakımlarını yapıp ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı. 2023 -2024 Su Ürünleri Balık Av Sezonu için tören düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı organizasyonda yeni av sezonunun bereketli geçmesi ve denize açılacak balıkçılar için dua edildi. Limana toplanan vatandaşlar alkışlar eşliğinde balıkçıları Karadeniz’e uğurladı. Balıkçıların havai fişek gösterisi ise renkli anlara sahne oldu.

Tüm balıkçılara şans dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kazasız belasız bol bereketli geçmesini temenni ediyoruz. Rastgele diyoruz” dedi.