Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesisi projesinde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde sağlık turizmi için önemli bir proje olan Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce turizm yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nde sağlık turizmi açısından önemli bir eksikliğin giderileceği Termal Tesis için Başiskele’de çalışmalar devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapımı devam eden tesiste çalışmalar devam ediyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Projenin A bloğunun yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına devam ediliyor. B blokta ise grobeton dökümü tamamlandı. Ekipler yalıtım imalatlarına devam ediyor. Termal suyun tutulacağı deponun temel betonu döküldü, perde kalıbına devam ediliyor. C blokta -8.15 kotu ile -4.00 kotu arası kolon ve perdelerde demir donatı ve kalıp montajına devam ediyor. 3. Bodrum katta ise kaide betonları döküldü. Ayrıca kaba sıva imalatlarına devam ediliyor.