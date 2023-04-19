Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında gerçekleşen iftar programında pazarcı esnafı ile bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı boyunca hem deprem bölgesinde hem de Kocaeli’nin farklı yerlerinde toplumun her kesiminden insanlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu kez de pazarcı ve seyyar esnaf ile iftarda bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası tarafından İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen iftara, pazarcı ve seyyar esnaflar ile aileleri katıldı.

Yoğun bir katılım ile güzel bir atmosferde gerçekleşen iftar programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli’den ve il dışından çeşitli STK temsilcileri de iştirak etti. Pazarcı esnafının buluştuğu iftarda dualar edildi ve Ramazan ayının sevinci hep birlikte paylaşıldı.

“BİZE GÜVENMEYE DEVAM EDİN”

İftar sonrası pazarcı esnafı ve ailelerine katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Değerli pazarcı kardeşlerimizle aramızdaki kardeşlik ve dostluk hukuku bellidir. Bizler emanete asla ihanet etmeyecek ve emanete sahip çıkacak kardeşleriniziz. Bize güvenmeye devam edin. Allah tutuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazanız mübarek olsun. Bayrama da sevdikleriniz hep birlikte erişin inşallah. Nice bayramlar görün çocuğunuzla büyüklerinizle sağlık sıhhat içinde” dedi.