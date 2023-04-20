Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlar, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacakKOCAELİ (İGFA) - Ramazan Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı.

Bu doğrultuda bayram süresince 21 Nisan 2023 Cuma gününden 23 Nisan Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.