Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmenin yasak olduğu bölgede 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişi kurtarıldı.

Cebeci Sahili’nde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Üstü Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bağlı cankurtaranlar ile AKUT ekipleri kurtardı. Jet Ski ile anında yapılan müdahale ile boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi karaya çıkarıldı.